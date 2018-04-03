جامعة المنيا تطلق مهرجانها الرياضي الأول

أطلقت جامعة المنيا، أمس، المهرجان الرياضي الأول للجامعات المصرية، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، والدكتور جمال الدين علي أبو المجد رئيس الجامعة، وإشراف عام الدكتور مصطفى عبدالنبي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وذلك بالصالة المغطاة بالجامعة؛ تمهيداً لإقامته في الجامعات المصرية، والذي تختتم فعالياته اليوم.

وشهد افتتاح المهرجان رئيس جامعة المنيا، والدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مصطفى عبدالنبي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أبو بكر محيي الدين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وعمداء الكليات ووكلائها، والدكتور علي أحمد ممثلاً عن وزارة الشباب، وعماد زكي مدير عام رعاية الطلاب، ومديري إدارات رعاية الطلاب، ومسئوليها وطلاب الجامعة.

وفي بداية كلمته، قدم الدكتور جمال أبو المجد شكره لوزير الشباب والرياضة؛ لدعم الوزارة وتعاونه المثمر مع الجامعات المصرية ولقطاع رعاية الطلاب بها، والذي أثمر عنه تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات مما كان له عظيم الأثر داخل جامعة المنيا، مشيداً بطلاب الجامعة وبمشاركتهم الإيجابية في الأنشطة الطلابية التي تلبي رغباتهم وتطلق لهم العنان على إطلاق إبداعاتهم سواء داخل الجامعة أو على مستوى الجامعات المصرية.

كما قدم الدكتور «أبو المجد» تحيته للشعب المصري العظيم بكافة فئاته على مشاركته في الانتخابات الرئاسية بصورة حضارية تليق بمكانة مصر، مؤكداً أن طلاب الجامعة لديهم من الوعي والفكر ما يمكنهم من المساهمة في تحقيق نهضة مصر وتقدمها.

ومن جانبه، أعرب الدكتور مصطفى عبدالنبي عن سعادته لتنظيم هذا الحدث متمنياً مشاركة إيجابية من جميع الطلاب، ومقدماً شكره لرعاية الطلاب بالجامعة وكل من ساهم في إنجاح هذا المهرجان.

ومن جانبه، هنأ عماد زكي مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة، طلاب الجامعة المشاركين في هذا المهرجان الذي تسهم فعاياته في تنمية روح الولاء والانتماء لديهم، مشيراً إلى أن ما تشهده الجامعة من فعاليات وأنشطة متنوعة تأتي تنفيذاً من توجيهات رئيس الجامعة لتوسيع المشاركة الطلابية.

وفي سياق متصل، أشار الدكتور علي أحمد، ممثل عن وزارة الشباب والرياضة، إلى أن هذه الأنشطة تأتي ضمن خطة الوزارة التي تنفذها خلال هذا العام بهدف الاهتمام بالشباب ودعمهم وتنتمية مهاراتهم من خلال الأنشطة الرياضية وممارستها، مقدما شكره لرئيس جامعة المنيا لتعاونهم البناء وتنظيمهم لهذا المهرجان.

وقد شهد الافتتاح، أمس، طابور عرض لكليات الجامعة المشاركة، وفقرات فنية لفرقة الفنون الشعبية والتنورة، وعقب الافتتاح أطلق رئيس الجامعة شارة البدء في سباق الطريق، للطلاب المشاركين والطلاب متحدي الإعاقة، تبعها استكمال فعاليات المهرجان فى مسابقات الكرة الثلجية، والكرة والصندوق، وضربات جزاء لقياس دقة التصويت.

وتستكمل اليوم فعاليات المهرجان بندوة لأحد الشخصيات البارزة في المجال الرياضي، بالإضافة إلى ومسابقات في الجرى 100 متر طلبة، و50 مترا طالبات، ودقة الإرسال في الكرة الطائرة طلبة وطالبات، ورميات حرة لكرة السلة، ويختتم المهرجان بحفلاً تكريمياً للكليات المشاركة به وتسليم الميداليات والكوؤس للكليات الفائزة في مسابقاته.