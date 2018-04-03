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مصرع طفل رضيع سقط في بئر المصعد من الطابق الخامس بالإسكندرية

عصام عامر
نشر فى : الثلاثاء 3 أبريل 2018 - 6:23 م | آخر تحديث : الثلاثاء 3 أبريل 2018 - 6:23 م

لقى طفل يبلغ من العمر سنة مصرعه إثر سقوطه في بئر المصعد من الطابق الخامس بالعقار رقم 27 شارع الإقبال بمنطقه لوران شرق الإسكندرية.

تلقى اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطه أول الرمل، يفيد بمصرع طفل يدعى «ي. م. ر»، وهو بصحبه والدته وتدعى «ا. م. س» 29 عامًا، ربه منزل، بعد أن انزلقت قدماها، وسقط بين المصعد وحائطه.

وبسؤال والد الطفل، ويدعى «م. ر. م»، (33 عامًا)، صيدلي، عن الحادث، أيد أقوال زوجته، ولَم يُتهم أحدً بالتسبب في الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.


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