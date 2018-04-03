«شئون النواب»: سنتخذ الإجراءات اللازمة بشأن تصريحات وزير التنمية المحلية

قال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إنه يبحث مع الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، الإجراءات اللازمة لحل أزمة تصريحات أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، حول إلقاءه بتوصيات النواب في القمامة.



وأوضح «مروان»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «ten»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، مساء الاثنين، أنه سينفذ المطالب التي قدمها أعضاء المجلس ردًا لاعتبارهم، مضيفًا أن المجلس يعيش أجواء احتفالية بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية.



وأشار إلى أن خروج أكثر من 24 مليون ناخب للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، يعد رسالة موجه للعالم بأن المصريين هم أصحاب القرار وقادرون على اختيار الأصلح لبلادهم، متابعًا أن الشعب المصري حافظ على الدولة المصرية وتمسك بالوحدة الوطنية، في مواجهة الإرهاب.



وأثارت تصريحات أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية، جدلًا كبيرًا داخل مجلس النواب، بعد ما قال إنه يُلقي بتوصيات النواب بشأن التعيينات في القمامة، وطالب النواب بإقالته وعدم قبول اعتذاره، بسبب تكراره هذه التصريحات في واقعة سابقة عندما أهان أهل الصعيد بتاريخ 15 يناير الماضي.