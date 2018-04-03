الأوقاف: إجراء اختبارات مسابقة القرآن الكريم السبت المقبل لذوي الاحتياجات الخاصة

أعلنت وزارة الأوقاف عن إجراء اختبارات مسابقة القرآن الكريم لذوي الاحتياجات الخاصة في ثلاثة أفرع وهي القرآن الكريم كاملا مع معاني المفردات ونصف القرآن مع معاني المفردات وثلاثة أجزاء مع معاني المفردات، وذلك يوم السبت المقبل بمسجد الرحمة بالقاهرة.

من جانب آخر، قررت وزارة الأوقاف تسيير قافلتين دعويتين موسعتين لشباب علماء الأوقاف يوم الجمعة المقبل إلى جزيرة الوراق بمحافظة الجيزة وإلى وادي النطرون في إطار اهتمام الوزارة بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع محافظات الجمهورية.

ومن المقرر أن يقوم أعضاء القافلتين بإلقاء خطبة الجمعة الموحدة تحت عنوان : "رعاية الأيتام واجب ديني ومجتمعي"، وعقد لقاءات مع الشباب والمواطنين بمراكز الشباب والتجمعات والمساجد للرد على اسئلتهم وتوعيتهم بصحيح الدين.