«سي إن إن»: الجيش الأمريكي يخطط لإرسال المزيد من القوات إلى سوريا

نقلت شبكة «سي.إن.إن» الإخبارية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن عدة مصادر من وزارة الدفاع ومن الإدارة الأمريكية أن الجيش الأمريكي يخطط لإرسال عشرات من الجنود الأمريكيين لشمال سوريا.

وقال المسؤولون إن الخطط خضعت للنقاش لعدة أيام، وذلك قبل التصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نهاية الأسبوع الماضي، بشأن نيته سحب القوات الأمريكية من سوريا «بوقت قريب جدا».

ووفقا للشبكة، فقد حيرت تصريحات «ترامب» الكثيرين في البنتاجون، وسيعقد اجتماع لمجلس الأمن القومي، اليوم؛ لمناقشة خطط الإدارة الأمريكية لمحاربة تنظيم «داعش» وما الخطوة التالية لحوالي ألفي جندي أمريكي في سوريا.

وليس من الواضح بعد ما إذا كانت تصريحات «ترامب» ستؤثر على فرص إرسال قوات أمريكية إضافية إلى سوريا، وحصولها على الموافقة النهائية.

وجاءت تصريحات «ترامب» في نفس اليوم الذي قتل فيه جنديان، أحدهما أمريكي والآخر بريطاني، بانفجار في مدينة منبج السورية.