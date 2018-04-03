الثلاثاء 3 أبريل 2018 10:09 م القاهرة القاهرة 18.6°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

ما مدى تقييمك لمشاركة المصريين في انتخابات الرئاسة 2018؟
النتـائـج تصويت

سكك حديد أسوان: حادثة تصادم «قطاري السد العالي» لم تسفر عن خسائر في الأرواح

أسوان - أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 3 أبريل 2018 - 9:57 م | آخر تحديث : الثلاثاء 3 أبريل 2018 - 9:57 م

قال مدير عام المنطقة الجنوبية للسكك الحديدية بأسوان المهندس شعبان محمود، إن واقعة التصادم التي شهدها قطاران مميزان بمنطقة السد العالي جنوبي أسوان لم تسفر عن أية إصابات بشرية أو خسائر بالأرواح.

وأضاف «محمود»، أن الواقعة حدثت أثناء مناورة في حوش القطارات بالسد العالي، بين قطارين خاليين من الركاب، مما أحدث تلفيات بسيطة في عربتان بالقطارين.

وأوضح أن أحد القطارين أثناء المناورة تصادم من الخلف بآخر متوقف في نفس الاتجاه بمنطقة حوش القطارات بالسد العالي.

وأكد أنه تم تحرير محضر داخلي بمنطقة السكة الحديد بأسوان بأسباب الواقعة لمجازاة المسئول طبقا للائحة المقررة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك