سكك حديد أسوان: حادثة تصادم «قطاري السد العالي» لم تسفر عن خسائر في الأرواح

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال مدير عام المنطقة الجنوبية للسكك الحديدية بأسوان المهندس شعبان محمود، إن واقعة التصادم التي شهدها قطاران مميزان بمنطقة السد العالي جنوبي أسوان لم تسفر عن أية إصابات بشرية أو خسائر بالأرواح.

وأضاف «محمود»، أن الواقعة حدثت أثناء مناورة في حوش القطارات بالسد العالي، بين قطارين خاليين من الركاب، مما أحدث تلفيات بسيطة في عربتان بالقطارين.

وأوضح أن أحد القطارين أثناء المناورة تصادم من الخلف بآخر متوقف في نفس الاتجاه بمنطقة حوش القطارات بالسد العالي.

وأكد أنه تم تحرير محضر داخلي بمنطقة السكة الحديد بأسوان بأسباب الواقعة لمجازاة المسئول طبقا للائحة المقررة.