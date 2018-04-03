نجل ونجلة عمدة القدس الأسبق كوليك يحصلان على جائزة للتسامح الديني

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حصلت الفنانة الإسرائيلية أوسنات كوليك وشقيقها المخرج السينمائي والكاتب أموس كوليك، على ميدالية موسى ميندلسون للتسامح الديني والتفاهم الدولي.

وعبر منح الشقيقين الجائزة، تعترف مؤسسة موسى ميندلسون بالتزامهما الكبير تجاه التسامح والتفاهم بين سكان القدس متعددي الثقافات والأديان.

وذكرت المؤسسة في بيان صدر اليوم الثلاثاء: «بهذا، فقد حفظ الشقيقان التراث الذي ورثاه من أبويهما».

والشقيقان هما نجلا تيدي كوليك «1911-2007»، عمدة القدس الأسبق الذي حظي بالاحترام على المستوى الدولي نتيجة سياسات التصالح التي تبناها.

ومن المقرر تسليم الجائزة رسميا في 10 أبريل في فيينا، التي قضى بها تيدي كوليك طفولته وشبابه.

وتمنح الجائزة كل عام من جانب مؤسسة «موسى ميندلسون» التي تتخذ من ألمانيا مقرا لها، بالتعاون مع مركز موسى ميندلسون في بوتسدام بالقرب من برلين وأيضا أكاديمية موسى ميندلسون في بلدة هالبرشتات بولاية سكسونيا-أنهالت.

ويتم منح الجائزة للأشخاص الذين يبذلون جهودا من أجل العلاقات الألمانية اليهودية ومن أجل التسامح والتفاهم الدولي.