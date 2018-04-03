رئيس الوزراء يصدر قرارات بتخصيص أراض للأغراض الخدمية بعدد من المحافظات

أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، عدة قرارات بتخصيص قطع من الأراضي المملوكة للدولة بعدد من المحافظات، إلى بعض الجهات؛ لأغراض خدمية وتنموية تحقق صالح المواطنين وتساهم في تحسين مستوى معيشتهم.

وفي ضوء اهتمام الحكومة بالنهوض بقطاع التعليم، تم تخصيص قطع أراضي لصالح الهيئة العامة للبنية التعليمية، من بينها قطع بمحافظات المنوفية لتوسعة مدرسة محمد سيف الدين الوكيل بمركز السادات، وإقامة مدرسة تعليم أساسي بمركز أشمون، وقطع بمحافظة المنيا، لإقامة مبنى الإدارة التعليمية بمركز بني مزار، وقطعة أرض بمركز مغاغة لإقامة مدرسة ابتدائية عليها، وقطعة أرض بمركز المراغة بمحافظة الشرقية لإقامة مدرسة للتعليم الأساسي.

كما تقرر تخصيص قطعة أرض بمركز المنيا لصالح المنطقة الأزهرية بالمنيا لإقامة معهد ديني ابتدائي وإعدادي وأزهري للفتيات عليها، وقطع أرض بمحافظة سوهاج لإقامة مدرسة مجتمعية بمركز جهينة، وإقامة مدرسة تعليم أساسي بمركز حوش عيسى، وتوسعة معهد أولاد سالم بحري الأزهري بمركز ومدينة دار السلام.

وفي محافظة الوادي الجديد، تم تخصيص قطعة أرض بمركز الداخلة لصالح مديرية التربية والتعليم؛ لإقامة مدرسة إعدادى عليها.

كذلك، تم تخصيص قطعة أرض بمركز نجع حمادي بمحافظة قنا لصالح مديرية التربية والتعليم، لتوسعة مدرسة الساحل الابتدائية، وقطعة أرض بمركز كفر سعد بمحافظة دمياط لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لإقامة مبنى تعليمي.

وفي إطار سعي الحكومة للنهوض بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، فقد تم تخصيص قطع أراضي لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، منها قطع بمحافظة المنوفية؛ لإقامة محطات رفع صرف صحي بمراكز أشمون، والشهداء، والباجور.. وقطعة أرض بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة لإقامة محطة رفع صرف صحى.. وقطعة أرض بمكرز أهناسيا بمحافظة بني سويف قطعة أرض بناحية منشأة الأمراء الأربعة لمجلس قروى العووانة، مركز إهناسيا، محافظة بني سويف، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها.

وعلى جانب آخر، فقد تقرر أيضا تخصيص عدد من قطع الأراضي لإقامة أنشطة خدمية، منها بمحافظة المنوفية لصالح مديرية الشباب والرياضة لإقامة ملعب بمكرز الشهداء، وقطعة أرض بمركز منوف لصالح الهيئة القومية للبريد لإقامة مكتب بريد عليها، وقطعة أرض بمركز الباجور لصالح مديرية الإسكان لإقامة عمارات سكنية عليها.

كما تقرر تخصيص قطعة أرض بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد لصالح مديرية الأوقاف لإقامة دار مناسبات ومكتب تحفيظ قرآن كريم، وقطعة أرض بمركز الفرافرة، لصالح مديرية الطب البيطرى بالوادي الجديد لإقامة مجزر.. وتخصيص قطعة أرض بمركز ومدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة لصالح مديرية التضامن الاجتماعي بالبحيرة لإقامة إدارة للتضامن الإجتماعى عليها.. وتخصيص الفيوم قطعة أرض بزمام ناحية دمو، مركز الفيوم لصالح وزارة الداخلية، لإقامة مركز شرطة ومجمع خدمات شرطية عليها.

وفي محافظة سوهاج تم تخصيص قطعة أرض بناحية بندر جرجا لصالح مديرية التموين والتجارة الداخلية لإقامة مقر إدارة تموين جرجا عليها.