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سفير السنغال لدى الكويت: «السيسي» أكثر الرؤساء المصريين توجها نحو إفريقيا

سفير السنغال لدى الكويت، عبد الأحد إمباكي
سفير السنغال لدى الكويت، عبد الأحد إمباكي
الكويت- أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 3 أبريل 2018 - 12:59 م | آخر تحديث : الثلاثاء 3 أبريل 2018 - 12:59 م

أكد سفير السنغال لدى الكويت، عبد الأحد إمباكي، أن العلاقات السنغالية – المصرية ستشهد مزيدا من التطور، في أعقاب إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية ثانية.

وقال «إمباكي»، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء: «لاحظنا أن الرئيس السيسي لديه توجّه نحو إفريقيا أكثر من الرؤساء السابقين، ونتمنى أن يستمر هذا التوجه».

وأعرب السفير عن تهنئته للشعب المصري على الانتخابات التي جرت في أجواء هادئة، مؤكدا أن مصر لا تستطيع الاستغناء عن إفريقيا، ولا إفريقيا بإمكانها الاستغناء عن مصر؛ حيث إن استقرار مصر، من استقرار إفريقيا، متمنيا للشعب المصري الاستقرار، وللرئيس السيسي أن تكون مدّته الجديدة تصب في صالح مصر أولا ثم للعرب ولإفريقيا.


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