«ثلاثاء أسود» يشل حركة القطارات فى فرنسا

واجهت فرنسا، اليوم، موجة من الإضرابات دعت إليها النقابات العمالية الرئيسية فى قطاع السكك الحديدية، أطلق عليها «الثلاثاء الأسود»، مما تسبب بحالة من الفوضى فى وسائل النقل محليا ودوليا، وشلل مرورى فى باريس.

وجاءت الدعوة للإضراب فى قطاع السكك الحديدية والتى انطلقت الشهر الماضى وستستمر لمدة ثلاثة أشهر بوتيرة يومين إضراب كل خمسة أيام حتى نهاية يونيو المقبل، احتجاجا على إعلان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون تحويل الشركة الوطنية للسكك الحديدية المثقلة بالديون إلى شركة تحقق أرباحا، وهو ما اعتبرته النقابات خطوة تمهد الطريق أمام خصخصتها، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وبلغت ديون الشركة 46.6 مليار يورو حتى نهاية 2017، وتشير تقديرات إلى أنها ستتخطى 62 مليار فى عام 2026، بحسب إذاعة «20 مينيت» الفرنسية.

وذكرت صحيفة «لوباريزيان» الفرنسية أن حركة الاضرابات لم تشمل سائقى القطارات وموظفى شركة «إير فرانس» للطيران فحسب، بل امتدت لتشمل قطاع الطاقة والجامعات وجامعى النفايات.

وعمت الفوضى فى محطة «ليون» للسكك الحديدية، ما اضطر المسافرين إلى المرور عبر شرائط القضبان للهروب من الزحام، فيما سقطت سيدة وتم نقلها إلى المستشفى.

من جانبها، أعلنت الشركة أن خطوط نقل الركاب إلى باريس ستتضرر بشدة، إذ لن يعمل سوى خط واحد فقط من ثمانية خطوط للقطار الفائق السرعة.

وتواجه خدمات السكك الحديدية الدولية ارتباكا أيضا فلن تكون هناك قطارات بين فرنسا وسويسرا وإيطاليا وإسبانيا، فيما أعلنت الشركة أن قطارا واحدا فقط من كل ثلاثة قطارات إلى ألمانيا سيعمل فى حين أن خدمة يوروستار التى تربط بين لندن وباريس وبروكسل ستشغل ثلاثة قطارات من كل أربعة قطارات.

بموازاة ذلك، تتواصل الحركة الاحتجاجية فى الطيران حيث تشهد شركة «إير فرانس» رابع يوم إضراب خلال شهر ينظمه موظفوها للمطالبة بزيادة عامة فى الأجور.