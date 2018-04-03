الثلاثاء 3 أبريل 2018 11:42 م القاهرة القاهرة 18.1°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

ما مدى تقييمك لمشاركة المصريين في انتخابات الرئاسة 2018؟
النتـائـج تصويت

بايرن يتجاوز العقدة الإسبانية ويقترب من المربع الذهبي لدوري الأبطال

د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 3 أبريل 2018 - 10:45 م | آخر تحديث : الثلاثاء 3 أبريل 2018 - 10:45 م

 

اقترب فريق بايرن ميونخ الألماني من العبور إلى المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا عبر الفوز على ملعب مضيفه اشبيلية الإسباني 2 /1 اليوم الثلاثاء في ذهاب دور الثمانية للبطولة.

ونجح النادي البافاري في تحويل تأخره بهدف أمام اشبيلية إلى الفوز بهدفين ليصبح في حاجة إلى الفوز أو التعادل بأي نتيجة في مباراة الإياب لكي يعبر إلى المربع الذهبي.

وتقدم بابلو سارابيا بهدف لاشبيلية في الدقيقة 32 ولكن بايرن ميونخ تعادل بنيران صديقة في الدقيقة 37 بتوقيع خيسوس نافاس لاعب اشبيلية بطريق الخطأ في مرماه، قبل أن يتكفل الإسباني تياجو الكانتارا بهدف الفوز للنادي البافاري في الدقيقة 68.

ولم يتقابل الفريقان من قبل في دوري أبطال أوروبا لكن بايرن نجح في وضع حدة لعقدته أمام الأندية الإسبانية، إذ خرج في المواسم الأربعة الماضية من البطولة الأوروبية على يد ريال مدريد وبرشلونة واتلتيكو مدريد.

وسيطر بايرن على مجريات اللعب في أغلب أوقات المباراة وسنحت له العديد من الفرص لكنه لم ينجح في استغلالها سواء بسبب سوء الحظ أو لتألق الحارس ديفيد سوريا كما لاحت العديد من الفرص المحققة لأصحاب الأرض ولكن غياب الدقة في اللمسة الأخيرة بجانب تألق سفين اولريتش حارس الفريق الضيف حالا دون تسجيل المزيد من الأهداف.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك