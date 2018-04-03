مندوب مصر بالجامعة العربية يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته تجاه الأحداث بفلسطين

جدد السفير ياسر العطوي، مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية، إدانة مصر الكاملة للأحداث التي شهدتها الأراضي الفلسطينية، بالتزامن مع إحياء ذكرى «يوم الأرض».

وأكد «العطوي»، في كلمته خلال الاجتماع الطارئ الذي عقدته جامعة الدول العربية حول الأوضاع في فلسطين، صباح الثلاثاء، على ضرورة تفعيل كافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الأحداث المتصاعدة هناك.

ودعا كافة الأطراف للتهدئة وضبط النفس، محذرًا من استمرار الأوضاع كما هي دون إيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية.

وأشار إلى دعم مصر الدائم والمستمر لحقوق الشعب الفلسطيني وإقامة وطنه المستقبل، مطالبًا بضرورة استئناف عملية السلام مرة أخرى.