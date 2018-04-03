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«دعم مصر»: تحية للشعب لتحديه الإرهاب

رانيا ربيع
نشر فى : الثلاثاء 3 أبريل 2018 - 9:43 م | آخر تحديث : الثلاثاء 3 أبريل 2018 - 9:43 م

هنأ المهندس محمد زكي السويدي رئيس ائتلاف «دعم مصر» الرئيس عبدالفتاح السيسي لانتخابه لفترة رئاسية ثانية، مؤكدا أن موقف الشعب في الانتخابات الرئاسية كان بطوليًا، ويستحق التحية لتحديه الإرهاب.

جاء ذلك خلال حفل الاستقبال الذي نظمه الائتلاف لرئيس البرلمان العراقى الدكتور سليم عبد الله الجابوري، بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة، بحضور الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان و عدد من رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب.

ودعا «السويدي»، لضرورة ملء ما وصفه بـ«الفراغ السياسي»، وقال: «بالأمس هنأت المستشار بهاء أبو شقة برئاسته لحزب الوفد بوصفه أقدم حزب في العالم، واتمنى أن تقوم الأحزاب بملأ الفراغ».


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