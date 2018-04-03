هاينكس يكرر تأكيد رحيله عن تدريب بايرن ميونخ

كرر المدرب المخضرم يوب هاينكس المدير الفني لبايرن ميونخ الألماني لكرة القدم التأكيد على أنه سيرحل عن تدريب الفريق مع نهاية الموسم الجاري ، وذلك خلال استعدادات الفريق لمواجهة أشبيلية الإسباني مساء اليوم الثلاثاء في ذهاب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال هاينكس في تصريحات لمجلة "كيكر" نشرتها اليوم الثلاثاء إنه لم يفكر على الإطلاق في الاستمرار بتدريب بايرن ميونخ لفترة أطول.

وقال هاينكس في تصريحات لشبكة "سكاي" التليفزيونية إن رئيس النادي "أولي هوينيس علم بالقرار بالفعل في كانون أول/ديسمبر. تحدثنا عبر الهاتف ، أبلغته (بالقرار) ولكن ربما لا يود تصديق ذلك."

وكان هاينكس صاحب الـ72 عاما قد عاد من الاعتزال ليتولى تدريب بايرن في سبتمبر الماضي إثر إقالة كارلو أنشيلوتي ، ونجح بالفعل في تصحيح مسار الفريق الذي بات قاب قوسين أو أدنى من حسم لقب الدوري الألماني (بوندسليجا) للموسم السادس على التوالي ، كما لا يزال يمتلك فرصة تكرار ثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال التي توج بها تحت قيادة هاينكس في 2013 .

وأعلن هاينكس مرارا وتكررا أنه لا يعتزم الاستمرار في التدريب بعد نهاية الموسم الجاري ، ولم يعلن النادي البافاري حتى الآن عن مدربه الجديد ، حيث يبدو هوينيس متمسكا بأمل تراجع هاينكس عن قراره.

وقال هاينكس إنه لم يقبل تولي المهمة فقط لما يحتله بايرن من مكانة لديه ، وإنما شعر بأنها مهمة واجبة عليه ، "فقد منحني بايرن الفرصة لتحقيق مسيرة احترافية دولية."

وأضاف هاينكس "حققت نجاحا كبيرا مع بايرن. هذا النادي يشكل بيتي الثاني. والعمل في بايرن شكل أسلوب حياة بالنسبة لي."