«السعدي» يحتفي بخروج «الخطيب» من المستشفى في حضور السفير المصري بالإمارات

أقام الإعلامي العربي يعقوب السعدي مأدبة عشاء، مساء اليوم، حضرها السفير المصري في الإمارات، وائل جاد، للاحتفاء بخروج الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي، من المستشفى، بعدما خضع لفحوصات طبية وعلاج استمر لأكثر من عشرة أيام نتيجة آلام حادة في الظهر، وحرص السعدي الذي لم يفارق الخطيب لحظة واحدة منذ دخوله المستشفى في الإمارات على الاهتمام بهذه المناسبة ودعوة السفير المصري لحفل العشاء.

وكان الكابتن محمود الخطيب قد غادر المستشفى، ظهر اليوم، بعدما خضع للعديد من الفحوصات الطبية والأشعات والعلاج، وحاول الأطباء السيطرة على آلام الظهر المبرحة التي تنتاب رئيس الأهلي، خاصة بعد الجهود الكبيرة التي بذلها خلال الفترة الماضية.

وقام الفريق المعالج للكابتن محمود الخطيب بعملية حقن الظهر أكثر من مرة وتلقي العلاج في نفس الوقت حتى لا يلجأ رئيس الأهلي للمسكنات مرة ثانية لتخفيف آلامه. ولقد تحسنت حالته بنسبة وصلت إلى 60 % قبل مغادرته المستشفى، وهو مؤشر إيجابي كبير للاستجابة للعلاج الطبيعي، والذي يبدأه رئيس الأهلي غدًا بأحد المراكز الطبية ويستمر لمدة أسبوعين، تحت إشراف الأطباء الذين يتابعون حالته والتي باتت مطمئنة لكل محبيه.