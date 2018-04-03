«فهمي» يترأس اجتماعا تنسيقيا حول الوضع البيئي بفرع رشيد وظاهرة نفوق الأسماك

ترأس وزير البيئة خالد فهمي، صباح اليوم، اجتماعا تنسيقيا بين عدد من الوزارات والجهات «الموارد المائية والري- الإسكان والمجتمعات العمرانية- الدفاع- الداخلية- الصحة- الزراعة- هيئة الثروة السمكية»، وذلك للوقوف على الوضع البيئي لفرع رشيد وظاهرة نفوق الأسماك، حيث ناقش الاجتماع مسببات الظاهرة وأسباب ومصادر الحمل العضوي بفرع رشيد والمؤدي لنفوق الأسماك.

وأكد «فهمي»، خلال الاجتماع على ضرورة توحيد الجهود المبذولة من كافة الجهات ووضع خطة تنظم تلك الجهود والإجراءات وتحدد المسؤوليات والمهام لكل جهة وتحدد الموارد المطلوبة والإطار الزمني للتنفيذ.

وشدد على ضرورة وضع خطة عاجلة لتقليل الأحمال الناتجة عن الصرف الصحي والصناعي على فرع رشيد، وتحسين نوعية مياه المصارف قبل أن تصب في الفرع.

كما أشار فيما يخص الصرف الصناعي إلى أن وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة الإسكان ستقوم بمراجعة الوضع البيئي الحالي للمصانع التي تصرف صرفا غير مباشر على مصرف الرهاوي.