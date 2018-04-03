إبراهيم المعلم ينعي أحمد خالد توفيق: «رحل أكثر أدبائنا موهبة وثقافة»

نعى المهندس إبراهيم المعلم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشروق، رحيل الكاتب الكبير أحمد خالد توفيق، الذي رحل عن عالمنا مساء الإثنين، إثر تعرضه لأزمة صحية آلمت به مؤخرًا.



ونشر «المعلم»، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «علمت ببالغ الحزن والأسى نبأ رحيل واحد من أكثر أدبائنا موهبة وثقافة وقدرة على الخيال المبدع، الدكتور أحمد خالد توفيق الذي أسعد أجيالاً بأدبه الرفيع».



وأضاف: «لقد كان إنسانًا مرهفًا رقيقًا نبيلًا.. وكان تواضعه الجم وبساطته الفطرية وروحه المرحة وحكمته النافذة تأسر وتسعد وتلهم كل من شرف بمعرفته أو التعامل مع لطفه».



وتابع: «رحمه الله رحمة واسعة وأسبغ عليه من فيض مغفرته ورضوانه وألهمنا وأسرته الكريمة وتلاميذه ومحبيه وعارفي فضله الصبر والسلوان".