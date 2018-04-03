تسليم 30 طن مواد غذائية للحالات الأولى بالرعاية بالوادي الجديد

أكد الدكتور محمد بخيت وكيل وزارة الأوقاف بالوادي الجديد، أن المديرية تسلمت 30 طنا من المواد الغذائية التي أرسلتها الوزارة لتوزيعها على الحالات الأولى بالرعاية من الفقراء والمحتاجين والأرامل والمطلقات، وذلك من خلال إدارة البر بالمديرية بالتعاون مع الإدارات في المراكز الإدارية.

وقال «بخيت»، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن هذه المساعدات تأتي في إطار جهود الوزارة لمساعدة المحتاجين والحالات الأولى بالرعاية، والفترة الماضية شهدت أيضا توزيع 6 أطنان من اللحوم.

وأشار إلى أن المديرية تعمل حاليا على حصر جميع المساجد التي تحتاج إلى فرش وصيانة قبل شهر رمضان الكريم؛ لتجهيزها أمام المصلين استعدادا للشهر الكريم.