قال كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي، إنه لا صحة لما تردد من عزوف الشباب عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن الشباب المصري شارك بقوة في الانتخابات سواء في الداخل أو الخارج.



وأضاف «السقا»، في لقائه ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «ten»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، مساء الاثنين، أن الشباب يمكن أن يمثلوا تحدى للدولة أو قاطرة حقيقية لكل الإنجازات في تاريخ الوطن، موضحًا أنه يجب على الدولة توجيه قوة الشباب؛ لتحقيق توازن بين الجهاز التنفيذي للدولة وجهاز التنفيذ الرئاسي.



وتابع أن الجهاز التنفيذي للدولة يعاني من خلل مؤسسي سواء في حجم العمالة وحجم المنفذين مما يعيق الوزراء في تنفيذ مهامهم، مشيرًا إلى اهتمام الرئيس «السيسي» بتقديم الشباب للمجتمع من خلال مؤتمرات الشباب والعمل على المحور السياسي والاجتماعي والاقتصادي.



وأشار إلى أن الفترة الأولي من حكم الرئيس «السيسي» كانت مرحلة لتأسيس البنية التحتية لكل المشروعات، متابعًا أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة التنفيذ بعد التأسيس وحصاد ما تم من إنجازات في الفترة الماضية.



وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الاثنين، فوز عبد الفتاح السيسي، بولاية ثانية، بعد حصوله على 21835387 صوتًا من إجمالي الأصوات الصحيحة بنسبة 97.08%، مقابل حصول موسى مصطفى موسى على 656534 صوتًا بنسبة 2.92%.



وبلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات داخل وخارج مصر 24254152 ناخبًا، بنسبة مشاركة وصلت إلى 41.05%، ووصل عدد الأصوات الصحيحة 22491921 صوتًا بنسبة 92.73% من إجمالي عدد الأصوات، بينما وصل عدد الأصوات الباطلة 1762231 صوتًا بنسبة 7.27%.





