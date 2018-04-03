وزيرة السياحة تلتقي وفد ضباط الشرطة الأمريكية خلال زيارتهم لمصر

• «المشاط» تطالب بنقل صورة حقيقة عن مصر

التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، مع وفد من قيادات وضباط من الشرطة الأمريكية وأسرهم، وذلك قبل انتهاء زيارتهم لمصر، والتي استمرت خلال الفترة من 24 مارس الماضي وحتى 1 أبريل الجاري، والتي تم تنظيمها تحت إشراف هيئة الرقابة الإدارية، وذلك بالتنسيق مع وزارات السياحة والآثار والطيران والشركة القابضة للسياحة والفنادق، وتضمنت زيارات لعدة مناطق سياحية وأثرية في القاهرة والأقصر والغردقة.

ورحبت وزيرة السياحة بالوفد الأمريكي، معربة عن سعادتها بهذه الزيارة، وأشارت إلى العلاقات المتميزة التي تربط بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في كافة المجالات، خاصة السياحة.

وقالت إن نجاح هذه الزيارة هو ثمرة جهد وتعاون وثيق بين هيئة الرقابة الإدارية ووزارات السياحة والآثار والداخلية والطيران، والشركة القابضة للسياحة والفنادق.

وأكدت وزيرة السياحة على أهمية الزيارة وقالت إن وجود قيادات وضباط من الشرطة الأمريكية، خاصة شرطة نيويورك، هي رسالة تؤكد للعالم ما تتمتع به مصر من أمن وأمان، حيث تعتبر شرطة نيويورك أكبر قوة شرطية في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي واحدة من أقدم إدارات الشرطة التي أنشئت في الولايات المتحدة.

وأشارت إلى أن السوق الأمريكي يمثل 3%‏ من السياحة الوافدة إلى مصر، وأن الوزارة تعمل على زيادة أعداد السائحين الأمريكيين خلال الفترة القادمة.

وعرض خلال اللقاء فيلما قصيرا أعده الوفد عن رحلته إلى مصر بدءا من وصولهم إلى المطار ومرورا بكافة المناطق السياحية والأثرية التي زاروها.

وطلبت «المشاط» من الوفد نقل صورة حقيقية عن تجربتهم في مصر إلى أقاربهم وأصدقائهم وزملائهم ورؤسائهم في العمل بعد عودتهم، وحثهم على زيارة مصر لمعايشة تجارب رائعة مماثلة والاستمتاع بتنوع وغنى المقصد السياحي المصري، وأضافت أن كل واحد منهم أصبح الآن سفيرا‪ للسياحة المصرية، ودعتهم للعودة مرة أخرى إلى مصر.

ومن جانبهم، أعرب الوفد الأمريكي عن سعادتهم البالغة بزيارة مصر التي كانت حلم بالنسبة لهم، وأشاد الوفد بكرم ضيافة الشعب المصري، وما شعروا به من حفاوة في استقبال الضباط المصريين لهم، كما أعربوا عن امتنانهم لجميع القائمين على تنظيم هذه الرحلة التي وصفوها بأنها رحلة ناجحة بكل المقاييس.

ومن ناحيته، أشاد كابتن بيتر أندريا من شرطة نيويورك، والذي تحدث نيابة عن الوفد، بالإجراءات الأمنية في مصر، وقال إن الوفد يضم قيادات وضباط من شرطة نيويورك وأنهم لديهم خبرة كبيرة في مجال الأمن، وأنهم لمسوا مهنية عالية في التأمين في مصر بداية من المطار وفي الأماكن السياحية والأثرية المختلفة وفي الشوارع، وأكد أن الإجراءات الأمنية التي تتبعها الشرطة المصرية لا تختلف عما يقومون به في نيويورك.

وقالت تارا كوميسكي من شرطة مقاطعة ناسوا بنيويورك، إن زيارتها لمصر كانت حلما وإن ما رأته على أرض الواقع فاق كل توقعاتها، وأشارت إلى أن الوفد ضم شرائح عمرية مختلفة وأنهم جميعا استمتعوا بمصر وبالمنتجات السياحية المختلفة التي تتمتع بها، من سياحة ثقافية وشاطئية ورحلة نيلية، وأضافت أن الوفد أبدى انبهارا بما شاهدوه من الآثار المصرية الفريدة التي تمثل الحضارة المصرية العريقة، مشيرة إلى أنه راوا بأعينهم في مصر عظمة التاريخ وعظمة قدماء المصريين‪.

وفي نهاية اللقاء، قدم الوفد الشكر لكل القائمين على تنظيم هذه الرحلة خاصة وزارة السياحة ووزارة الآثار، وهيئة الرقابة الإدارية، ووزارة الداخلية ووزارة الطيران والشركة القابضة للسياحة والفنادق.

‪وقدمت وزيرة السياحة هدية تذكارية ودعوة لرئيس شرطة مدينة نيويورك لزيارة مصر تسلمها رئيس الوفد، ووعد بتسليمها له وحثه على القيام بهذه الزيارة في أقرب وقت.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة السياحة سوف تقوم باستغلال هذه الزيارة الهامة في الترويج لمصر سياحيا، يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لإلقاء مزيد من الضوء على المقصد السياحي المصري.