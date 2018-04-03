البيت الأبيض يتهم الصين بـ«تشويه الأسواق العالمية»

اتهم البيت الأبيض الصين، يوم الاثنين، بـ"تشويه الأسواق العالمية" بعد تفعيل الرسوم الجمركية التي فرضتها بكين على 128 منتجًا أمريكيًا بقيمة 3 مليارات دولار، بما في ذلك لحم الخنزير وأنابيب الصلب.



وقالت لينزي والترز نائبة المتحدث باسم البيت الأبيض، في بيان، نقلته وسائل إعلام أمريكية: "بدلا من استهداف الصادرات الأمريكية التي يتم تداولها بشكل عادل، يتعين على الصين ان توقف ممارساتها التجارية غير العادلة التي تضر بالأمن القومي الأمريكي وتشوه الأسواق العالمية".



وقالت الصين إن التعريفات الجمركية، بما في ذلك الرسوم المفروضة على 25% من منتجات لحم الخنزير والألومنيوم المعاد تدويره، "ستوازن الخسائر" الناجمة عن الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة الشهر الماضي، والتي "تسببت في أضرار جسيمة لمصالحنا".



وتراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت يوم الاثنين مع مخاوف المستثمرين من حرب تجارية محتملة بين العملاقين الاقتصاديين.