وزير الأوقاف يمنح طالبة المنيا الفائزة بمسابقة القرآن الكريم جائزة استثنائية

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصرية، صرف جائزة استثنائية للمتسابقة تسنيم محمد محمد عبد العزيز، 10 سنوات، الطالبة بالصف الرابع الابتدائي، ببني مزار، وقدرها عشرة آلاف جنيه، تشجيعًا لها لاجتهادها في الحفظ مع حداثة سنها، وتكريما لأسرتها على العناية بها.

فقد شاركت عن دولة مصر في المسابقة العالمية للقرآن الكريم، وحصلت على المركز الرابع عالميا، وهي من قرية القيس مركز بني مزار محافظة المنيا.

كما قرر محمد محمود عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، تكريم الطالبة وتشجيعها، في حفل مهيب، ونشر إنجاز الطالبة على الصفحة الرسمية للمديرية.

وكانت وزارة الأوقاف المصرية، قد افتتحت يوم السبت الماضي، المسابقة العالمية الـ25 للقرآن الكريم برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة دولية واسعة بلغت 50 دولة، شارك منها 66 متسابقا و10 محكمين دوليين، وتتجاوز جوائز المسابقة المليون جنيه، وأُقيم على هامش المسابقة بعض الندوات العامة، والزيارات الميدانية لبعض المعالم الأثرية والتاريخية والدينية للوقوف على بعض جوانب عظمة وثراء الحضارة المصرية العظيمة.

وتميزت الطالبة، تسنيم محمد محمد عبد العزيز، 10 سنوات، ابنة محافظة المنيا، بأدائها وتجويدها.