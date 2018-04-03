طوارىء بمحافظة الأقصر استعدادا لاحتفالات شم النسيم

أعلن محمد بدر، محافظ الأقصر، رفع حالة الطوارئ بقطاعات الصحة والتموين والطب البيطري ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والنظافة والإسعاف، للاحتفال بأعياد شم النسيم، وتوفير وتأمين كافة احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الرائجة في احتفالات شم النسيم كالفسيخ والرنجة والسردين، مع التأكد من سلامتها وتحديد مدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي.

وأصدر «بدر»، تعليماته برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية وزيادة عدد النوبتجيات بقسم الاستقبال والأقسام الحرجة وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال بكميات كافية والتنسيق مع الإسعاف وفرقة طوارئ المديرية لسرعة تلبية النداء وتوفير كميات من أكياس الدم بأنواعه.

وأضاف أنه تم تكليف مديريتي التموين والطب البيطري بالاشتراك مع مباحث التموين لتكثيف حملات التفتيش والمرور اليومي على الأسواق ومحلات بيع الفسيخ والرنجة؛ للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة، وتوافر الاشتراطات الصحية بها مع أخذ عينات من هذه المنتجات لفحصها وإعدام التالف منها حفاظًا على صحة المواطنين.

ونجحت مديرية التموين خلال الأيام القليلة الماضية من ضبط كمية من السلع الفاسدة وغير صالحة للاستخدام بالتعاون مع مباحث التموين وتنفيذ خطة المديرية في توفير السلع الاستراتيجية المهمة والمدعومة للمواطنين من قبل وزارة التموين وملاحقة تجار السوق السوداء والعمل على مكافحة الجرائم التموينية وضبط مرتكبيها والرقابة على السلع الغذائية.

وأكد «بدر»، أن المحافظة اتخذت كافة الإجراءات والاستعدادات للاحتفال بأعياد شم النسيم حيث سيتم فتح جميع الحدائق والمنتزهات العامة وكورنيش النيل لاستقبال المواطنين بالمجان وفتح المعابد لاستقبال الزائرين بأسعار رمزية كما تم تجهيز فرق الإنقاذ النهري للتعامل مع أية حالات طارئة ووضع خطة لأعمال النظافة والتجميل الدورية بالشوارع والحدائق والمنتزهات العامة للحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.