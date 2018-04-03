احتفالات شعبية في دهب بفوز الرئيس السيسي

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احتفل أهالي مدينة دهب، مساء الإثنين، بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، في انتخابات الرئاسة.
حيث تجمع المواطنون بمنطقة مجرى السيل بحي العصله، للاحتفال بفوز السيسي، في الانتخابات كما نظموا مسيرة حاشدة بالسيارات والدراجات جابت جميع أحياء المدينة.