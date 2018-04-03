السيرة الذاتية لرئيس هيئة تنشيط السياحة الجديد

أصدرت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، أمس الإثنين، قرارا بتكليف أحمد يوسف بمهام رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، خلفا لهشام الدميري رئيس الهيئة السابق والذي تقدم باستقالته من منصبه.



يمتلك أحمد يوسف خبرة أكثر من 16 عاما في العمل في قطاع التسويق وتطوير الأعمال بشركات القطاع الخاص للعلامات التجارية العالمية، والشركات الأجنبية متعددة الجنسيات.



عمل يوسف بشركة "منلو" للتجارة والصناعة وتدرج في العديد من المناصب بداية من مدير وحدة أعمال تجارية، ثم مديرا لقطاع التسويق التجاري، ثم مديرا للتسويق الأجهزة، حيث كان مسئولا في إطار هذه المناصب عن الاستراتيجيات والسياسات العامة والأرباح والخسائر، وتخطيط وإدارة الحملات التسويقية والترويجية، وكذلك تطوير وإدارة وتحديث المنتجات بتخطيط قصير وطويل المدى.. وقاد العديد من فرق العمل والحملات البيعية والتسويقية بنجاح.



وشغل يوسف عددا من المناصب التجارية في شركة "إكسون" موبيل مصر للبترول والغاز متعددة الجنسيات ومقرها تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة لشركة سينجينتا، متعددة الجنسيات ومقرها بازل- سويسرا، حيث كان مسئوال عن قيادة فرق عمل مكونة من إدارة المعلومات، الأبحاث التسويقية، وإدارة الاتصال والدعاية والإعلان.



كما عمل بشركة أوليمبك جروب في قطاع التسويق سوني لأجهزة الإلكترونية متدرجا في العديد من المناصب التسويقية ومسؤول عن قيادة فريق من مديرين تسويق المنتجات، قائما بالتنسيق بين الإدارات المعنية المختلفة، والإشراف على الخطط التسويقية العامة والمنفصلة والتأكد من تحقيق مستهدفات البيع والتوزيع والأرباح، والنمو العام للشركة وتطوير الأعمال.



وحصل يوسف على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية سنة 2001، ثم ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة "Business ESLSCA" فرع القاهرة ومقرها باريس سنة 2003.