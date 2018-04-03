«التعليم» تضاء باللون الأزرق تضامنا مع اليوم العالمي للتوحد

قال أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إنه تزامنًا مع اليوم العالمي للتوحد الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، قامت الإدارة المركزية للاحتياجات الخاصة بإضاءة مبنى ديوان عام الوزارة باللون الأزرق (شعار التوحد)؛ للتضامن والمشاركة في الحملة العالمية (Light It Up Blue) ولتكثيف الوعي الاجتماعي.



ومن جهتها، أكدت إنجي مشهور، مستشار وزير التربية والتعليم للاحتياجات الخاصة، أن أكثر من 100 مَعلم عالمي من مطارات دولية وجسور ومتاحف وغيرها في أكثر من عشر دول حول العالم تضاء بألوان زرقاء زاهية للتوعية باضطراب التوحد.



وأضافت مشهور أن هذا الاهتمام العالمي والمحلي بسبب تنامي عدد المصابين بالتوحد، مشيرة إلى أنه وفقًا للتقديرات العالمية هناك حالة توحد في كل 88 مولود، لذلك فإن قضية التوحد تحتاج لدعم إعلامي وتجاوب كافة المؤسسات والقطاعات المختلفة؛ لتوحيد الجهود والتضامن من أجل مستقبل أفضل للمصابين بالتوحد وأسرهم.



كما أكد اللواء أكرم النشار، مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية، على أهـمية هذه الفعاليات التي تهدف إلى تبني ورعاية القضايا التي تساهم في دعم المصابين بالتوحد وتمكينهم من المشاركة الفعالة، ودمجهم في المجتمع بما يحقق لهم فرصة لتحقيق الذات ودعم قضيتهم وحقهم في الحياة.