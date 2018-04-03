أعلن مركز إبداع الطفل بيت العينى عن إقامة إحتفالية بمناسبة يوم اليتيم، في تمام الساعة الثانية عشر ظهر الخميس بالساحة الأثرية لبيت الهراوى وبيت وسيلة، ومنزل زينب خاتون، وذلك في إطار التعاون بين صندوق التنمية الثقافة مع إدارة الوعى الأثرى بقطاع الآثار الإسلامية.

ومن المقرر أن يستضيف المركز 100 طفل ليحتفى بهم من خلال عدد من الفعاليات منها ورش الورق الملون وتوليف الخامات، ورش الرموز الإسلامية واشكال بالكرتون، تجميع بازل لتكوين صورة ، وورش للتوعية من خلال تجارب علمية عن كيفية الإستفادة من الماء وطرق ترشيدة ، وورشة إعادة تدوير الورق وإستخداماته المختلفة.

ويختتم اليوم بمجموعة من الفقرات الفنية المتنوعة منها الأراجوز " لفرقة ومضة"، فقرات التنورة والساحر.