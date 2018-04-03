«دعم مصر» يرجح تعديلا وزرايا يشمل 9 حقائب

مرشد: لن يحدث أى تغيير قبل حلف الرئيس اليمين الدستورية.. وبكرى: تصرفات الجندى لن تمر مرور الكرام

رجح ائتلاف «دعم مصر» صاحب الأغلبية البرلمانية فى مجلس النواب، حدوث تعديل وزارى فى حكومة المهندس شريف إسماعيل خلال الفترة المقبلة، قد يصل إلى تغيير 9 حقائب، لكنه أشار إلى أن موعد هذا التعديل، لن يتم قبل أداء الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليمين الدستورية فى مجلس النواب قبل الثالث من يونيو المقبل.

وقال مجدى مرشد، الأمين العام لائتلاف «دعم مصر» فى تصريحات لـ«الشروق»، إن تكليف رئيس الجمهورية لرئيس وزراء جديد أو الإبقاء على شريف إسماعيل من اختصاصه فقط دستوريا، مضيفا أن «إسماعيل قام بأداء جيد خلال الفترة السابقة ومازال يعطى على الرغم من ظروفه الصحية».

وأضاف مرشد: «هناك وزارات فى الحكومة الحالية تحتاج إلى ضخ دماء جديدة، وهناك وزارات تؤدى عملها بشكل جيد، لكن هناك ملحوظة عامة عليهم تتمثل فى أنهم غير ملتزمين ببرنامج الحكومة».

ورجح الأمين العام للائتلاف أن تشمل التغيرات المرتقبة فى حكومة إسماعيل، 9 وزارات هى التنمية المحلية والتعليم والصحة والزراعة والرى والسياحة والثقافة والبترول والتضامن الاجتماعى»، مشيرا إلى أن وزارة التموين واجهت مشكلات كثيرة فى البداية ولكن الأمور انتظمت إلى حد كبير.

وذكر مرشد، أن وزارات «الشباب والرياضة والكهرباء والإسكان والتخطيط والاستثمار والخارجية تميزت بأداء جيد، أما وزارة النقل فالوزير لديه فكر جيد ولكن التطبيق على الأرض به مشكلات»، لافتا إلى أن «وزارتى القوى العاملة والهجرة أداؤهما معقول».

وأشار إلى أن وزير التنمية المحلية اللواء أبو بكر الجندى، أساء لجميع النواب وكذلك للصعيد، مضيفا: «إساءتان فى الرأس توجع»، متوقعا بنسبة كبيرة أن يتم تغييره فى التشكيل القادم.

من جانبه، توقع النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، أن تقدم الحكومة استقالتها بالكامل بعد أداء رئيس الجمهورية اليمين بالبرلمان قبل 3 يونيو، وبعدها يشكل الرئيس السيسى حكومة جديدة بمن يريد ويتم عرضها على مجلس النواب.

وحول موقف البرلمان من وزير التنمية المحلية، قال بكرى لـ«الشروق»: «حتى الآن لم يحسم الأمر بشأن مطالبات النواب بإقالته، ولم نتلق سوى اعتذار ممثل الحكومة المستشار عمر مروان، ولكن مازال البرلمان يغلى، فلا يصح أن يتم التعامل بهذا النهج مع أى نائب بالبرلمان من قبل أى وزير بالحكومة، وهذه تصرفات غير مسئولة ولن تمر مرور الكرام».