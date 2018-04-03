احتواء أزمة انقطاع الكهرباء عن أبو سمبل وإعادة التيار للفنادق

• توجيه سيارات ديزل للمنطقة لحين استبدال الأبراج الساقطة بعد العاصفة



نجحت جهود الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة بالتنسيق مع اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة للكهرباء فى احتواء أزمة انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة أبو سمبل وماترتب على ذلك من إظلام كامل للمنشآت السياحية والفندقية منذ سقوط أربع أبراج كهربائية "ضغط عالى" بسبب العاصفة الترابية التى اجتاحت البلاد الأسبوع الماضي.



وقرر اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان معاقبة المتقاعسين فى مجلس مدينة أبو سمبل والذين لم يحسنوا التعامل مع الأزمة التى تسببت فى إظلام كامل للمدينة لأكثر من 72 ساعة وتم التوجيه بسرعة معاجة الخلل فى شركة كهرباء جنوب الوادى حيث تباطأت الشركة فى معالجة الخلل بعد سقوط 4 أبراج ضغط عالي، وهو ما دعا إلى سرعة الإمداد من شركة كهرباء شمال القاهرة لاحتواء تداعيات الأزمة وللحفاظ على استمرار تدفق الحركة السياحية الوافدة للمدينة.



كانت الشروق قد أثارت الأزمة بعد أن تلقت عدة اتصالات من أصحاب المنشآت السياحية والفندقية بانقطاع التيار وتأثر الحركة السياحية بالمدينة، وعلى الفور اهتمت كافة الأجهزة المعنية وتم توجيه سيارات ديزل لتوفير طاقة كهربائية بديلة لحين الانتهاء من تركيب أبراج جديدة والتى قد تستغرق أكثر من أسبوعا لحين انتظام التيار، وبالفعل تم إضاءة كافة المنشآت الفندقية وكافة المرافق التى تضررت من هذه الأزمة خلال الأيام الماضية.



وتسبب انقطاع الكهرباء بمدينة أبوسمبل فى شلل تام داخل المنشآت الفندقية بالمنطقة حتى أن بعض الأفواج السياحية من اليابان وأسبانبا المتواجدة بأحد الفنادق اضطرت للمغادرة قبل موعدها لعدم وجود أى إمكانيات بالفندق لإيجاد طاقة بديلة سواء لأجهزة التكيف أو الانارة أو المصاعد أو المطابخ والمطاعم.



وتقدم أصحاب الفنادق باستغاثة لرئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل وجميع الأجهزة المعنية للتدخل لإتخاذ اللازم ومدهم بعربات الديزل بالسرعة اللازمة حتى لا تتدهور مدينة أبو سمبل باعتبارها واجهة سياحية متميزة للعديد من السائحين الأجانب.



قال ألبيرت جبران عضو غرفة الفنادق والعضو المنتدب لشركة سيتى فرست المالكة لأحد الفنادق بأبوسمبل أن التحركات الحكومية المكثفة التي تمت خلال الساعات الماضية سواء على مستوى وزارتى السياحة والكهرباء ومحافظة أسوان وبعض الأجهزة السيادية ساهمت فى احتواء مشكلة انقطاع التيار الكهربائى عن منطقة أبوسمبل منذ سقوط أربع أبراج كهربائية "ضغط عالى" بسبب العاصفة الترابية التى اجتاحت البلاد الأسبوع الماضي.



وأشار إلى أن العاصفة الترابية والرياح الشديدة أدت إلى اكتشاف حقيقة مرافق وشبكات شركة جنوب الوادى للكهرباء، مما أدى إلى سقوط 4 أبراج ضغط عالى فى سابقة هي الأولى من نوعها مما جعل جنوب محافظة أسوان فى ظلام تام وأدى إلى إيقاف جميع المرافق مثل محطات المياه والصرف الصحىـ بالإضافة إلى المنشآت السياحية والفندقية بالمنطقة.