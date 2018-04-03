هروب جماعي للفيلة في إسبانيا

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أجبرت خمسة فيلة السلطات في إسبانيا على إغلاق طريق سريع جنوب شرقي البلاد بعد هروبها من السيارة التي كانت تقلها إثر تعرضها لحادث تصادم.

وقالت الشرطة المحلية إن أحد الفيلة توفي متأثرا بجراح أصيب بها في الحادث، كما أصيب فيلان آخران.

واضطرت الشرطة إلى استخدام رافعة خاصة لإبعاد الفيلة المصابة عن طريق السيارات السريع.

ووقع الحادث بعد ظهر يوم الاثنين فى بلدة بوزو كانادا بالقرب من مقاطعة الباثيتي. ولم يصب سائق الشاحنة التي كانت تقل الفيلة بأي أذى في الحادث.

ويعتقد أن شاحنة الفيلة تابعة للسيرك.

ونشر غريغوريو سيرانو، مدير القسم الحكومي المسؤول عن شبكة النقل والطرقات في إسبانيا، مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لعملية نقل الفيلة.

وأصدرت الشرطة المحلية في مقاطعة الباثيتي صورا تظهر ثلاثة من الفيلة الخمسة، تتجول بين مسارات الطريق السريع بعد وقوع الحادث.

وقال سيرانو على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن السلطات المحلية تحقق لمعرفة أسباب الحادث وملابساته.

ونشر مجلس بوزو كانيادا مقطع فيديو للفيلة الأربعة الباقية يظهرهم في مجمع خاص. ويشرح الصوت المرافق للفيديو أن السلطات المحلية تتولى رعايتهم إلى أن تتمكن من نقلهم.