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ترامب: أريد سحب القوات الأمريكية من سوريا

واشنطن - أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 3 أبريل 2018 - 9:13 م | آخر تحديث : الثلاثاء 3 أبريل 2018 - 9:13 م

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يريد سحب القوات الأمريكية من سوريا؛ ليعودوا إلى أمريكا من أجل إعادة بناء الولايات المتحدة الأمريكية، على حد قوله.

وأضاف «ترامب» خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إنه يتوقع أن يتخذ هذا القرار في أسرع وقت، حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية.

وأوضح أن المهمة الرئيسية للقوات الأمريكية في سوريا هي الإطاحة بتنظيم داعش، مؤكداً أن القوات على وشك انجاز تلك المهمة.

ولفت الرئيس الأمريكي إلى إنفاق بلاده سبعة تريليون دولار في الشرق الأوسط على مدار العديد من السنوات مشيراً إلى أن تلك الأموال لم تجلب سوى الموت والدمار.


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