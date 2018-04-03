الريال يقسو على يوفنتوس بثلاثية نظيفة في دوري الأبطال

قاد البرتغالي كريستيانو رونالدو، فريقه ريال مدريد الإسباني، للتغلب على يوفنتوس الإيطالي 3 / صفر، اليوم الثلاثاء في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والاقتراب خطوة من التأهل للدور قبل النهائي بالبطولة.

وكان رونالدو هو كلمة السر في فوز الريال حيث سجل هدفين في الدقيقتين الثالثة و64 ،وصنع الهدف الثالث الذي سجله زميله البرازيلي مارسيلو في الدقيقة 72.

ورفع رونالدو رصيد أهدافه في دوري الأبطال هذا الموسم إلى 14 هدفا ليتصدر قائمة هدافي البطولة، وليرفع رصيد أهدافه بشكل عام إلى 38 هدفا ليصبح الهداف الأول في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

وأصبح الهدف الأول الذي سجله رونالدو هو أسرع الأهداف التي سجلها النجم البرتغالي في مسيرته بدوري أبطال أوروبا

وشهدت المباراة طرد الارجنتيني باولو ديبالا نجم فريق يوفنتوس في الدقيقة 66.

ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب يوم 11 نيسان/أبريل الجاري على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتأهل يوفنتوس لهذا الدور ،بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 11 بفارق ثلاث نقاط خلف برشلونة ، ثم تغلب بعد ذلك في دور الستة عشر على توتنهام الإنجليزي 4 / 3 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

فيما صعد الريال لهذا الدور بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثامنة برصيد 14 نقطة بفارق ثلاث نقاط خلف توتنهام المتصدر، ثم تغلب بعد ذلك على باريس سان جيرمان 5 / 2 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ويعد هذا الفوز هو العاشر للريال على حساب يوفنتوس في المواجهات المباشرة بينهما، فيما حقق يوفنتوس ثمانية انتصارات، وانتهت مباراتان فقط بالتعادل من بين 19 مباراة أقيمت بين الفريقين على مدار تاريخ البطولة.

وكانت آخر مباراة جمعت الفريقين في البطولة في نهائي النسخة الماضية حيث فاز الريال 4 / 1.