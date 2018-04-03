ضبط منتجات غذائية منتهية الصلاحية وإغلاق محلات مخالفة بالعريش

نفذت مديرية الصحة بشمال سيناء، حملة لمراقبة صلاحية المنتجات الغذايية فى مدينة العريش.

قال د. عربي محمد، وكيل وزارة الصحة، إنه تم المرور على 23 منشأة غذائية بمدينة العريش، وتحرير 4 محاضر لمنشآت مختلفة، كما تم إعدام 20 كيلو لانشون منتهي الصلاحية، و20 كيلو أغذية فاسدة أخرى، وتم ضبط 70 طبق كاليماري مجمد يزن 650 جم الطبق مغلف يدوي بدون بيانات.

وأضاف وكيل الصحة، أنه تم إتخاذ إجراءات إغلاق لمحل أسماك ومحل دواجن؛ حيث وجدت مواسير صرف صحي أفقية تصرف أمام المحلين معا مما يسبب خطر داهم على الصحة العامة، وتمت مخاطبة مجلس المدينة لإعمال القانون نحو غلق المنشأتين.

كما تم الاشتراك مع مباحث تموين مدينة العريش، ضبط مخزن يقوم صاحبه، بمحو تواريخ إنتاج العبوات الغذائية المنتهية الصلاحية وترويجها على المقاهي والكافتيريات، وكانت المضبوطات «1632 عبوة كانز مشروبات غازية مختلفة، و79 عبوة عصائر مختلفة بوزن 4 لتر للواحده، و19 كيس لبن بودره بوزن الواحد نصف كجم، و9600 عبوة ينسون، و5 كيلو لحوم»، وشيكارة واحده نشا 25 كجم ليس عليها تاريخ إنتاج وصلاحية، بالإضافة إلى مضبوطات أخرى مجهولة المصدر.