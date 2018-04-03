«المبادرة الوطنية الفلسطينية» تطالب العرب بتحريم التطبيع مع إسرائيل

قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، الدكتور مصطفى البرغوثي، إن فلسطين لم تقدم طلبًا للمحكمة الجنائية الدولية، للبدء في التحقيق مع إسرائيل بشأن ارتكابها جرائم حرب في حق الشعب الفلسطيني، إنما قدمت وثائق، تؤكد الجرائم التي وقعت من قبل العدوان على الفلسطينيين في غزة، ومن بينها جريمة الاستيطان.

وأضاف «البرغوثي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الآن»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن فلسطين لم تقم حتى الآن بإحالة أشخاص محددين للمحكمة الجنائية الدولية، وهو ما ينقص أن تفعله السلطات الفلسطينية، مطالبًا العرب بمقاطعة شاملة لإسرائيل وفرض عقوبات عليها حتى تشعر أن هناك ثمنًا لما تقوم به من انتهاكات في حق الشعب الفلسطيني.

وتابع: «على العرب أن يقوموا بشيء أكبر من دعم مطالب فلسطين، والتوجه إلى فرض عقوبات على إسرائيل ومقاطعتها، وتحريم أي شكل من أشكال التطبيع معها»، لافتًا إلى عدم مقدرة مجلس الأمن على تقديم ما يفيد القضية الفلسطينية، نظرًا أن الولايات المتحدة تقف بشكل كامل مع إسرائيل.

وأشار إلى وصول عدد شهداء يوم الأرض إلى 17 شهيدًا حتى الآن، متابعًا: «نحن نتعرض لإطلاق الرصاص الحي باستمرار، حتى إنه أمس أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي على 6 متظاهرين، وأنا شخصيًا قد تلقيت رصاصتين خلال علاجي لأحد المصابين في تظاهرة بعام 1996».

واستطرد: «الاحتلال الإسرائيلي يعتقد أنه من حقه أن يبطش بالفلسطينيين»، معقبًا: «الحديث عن الحماية الدولية ما هو إلا كلام في الهواء».

وتشهد الأراضي الفلسطينية، احتجاجات إثر مقتل 17 فلسطينيًا وإصابة المئات برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مظاهرات خرجت الجمعة الماضية على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.