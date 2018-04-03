توفي الكاتب والروائي الدكتور أحمد خالد توفيق، مساء الإثنين، عن عمر ناهز 55 عامًا، بعد صراع مع المرض.



ونعى عدد من الشخصيات البارزة الكاتب الراحل، عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.



وقال يوسف زيدان، عبر صفحته على «فيسبوك»: «صدمني خبر وفاة الخلوق الكاتب أحمد خالد توفيق»، مضيفا «عصف بباطني قول أمل دُنقل: كلُّ الأحبة يرتحلون.. فترحلُ عن العين شيئًا فشيئًا أُلفةُ هذا الوطن».





أما الروائي أحمد مراد، فكتب عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «سلاما عليك وإليك أستاذنا العظيم أحمد خالد توفيق.. البقاء لله». أما الروائي أحمد مراد، فكتب عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «سلاما عليك وإليك أستاذنا العظيم أحمد خالد توفيق.. البقاء لله».





ونشر الكاتب الدكتور شريف عرفة، عبر صفحته على «فيسبوك»، «وداعًا أيها الغريب.. كانت إقامتك قصيرة، لكنها كانت رائعة.. عسى أن تجد جنتك التي فتشت عنها كثيرًا». ونشر الكاتب الدكتور شريف عرفة، عبر صفحته على «فيسبوك»، «وداعًا أيها الغريب.. كانت إقامتك قصيرة، لكنها كانت رائعة.. عسى أن تجد جنتك التي فتشت عنها كثيرًا».