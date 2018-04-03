ضبط سيدتين أثناء إيداعهما مبالغ مالية مزورة بالبنك الأهلي بالخانكة

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية جهودها لسرعة كشف غموض حادث ضبط سيدتين وبحوزتهما عملات ورقية مزورة داخل البنك الأهلي بالخانكة، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.

تلقى العقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي بالخانكة بلاغا من مدير البنك الأهلي فرع الخانكة، يفيد بحضور سيدتان بالبنك لإيداع مبلغ مالي عبارة عن أوراق مالية مقلدة.

وبالانتقال والفحص، تبين ضبط «كريمة.ع» ربة منزل، و«شيماء.خ» وبحوزتهما 17 ورقة مالية فئة 200 جنيه، بإجمالي 3400 جنيه مقلدة.

وبمواجهتهما، قررا بعدم علمهما بكون المبلغ المالي مقلد، وقررت الأولى بتحصلها على المبلغ من الثانية مستحقات لها من جمعية من آخرين، وقررت الثانية صحة ذلك وعدم علمها بشخص من تحصلت منه على المبلغ المقلد.

ومن جانبه، أمر اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث واستكمال الفحص وصولا لشخص مروج تلك العملات المقلدة.