أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن تعجبه من غضب البعض من نسبة الأصوات الباطلة في الانتخابات الرئاسية.



وقال «أديب»، في برنامجه «كل يوم»، الذي يعرض على فضائية «ON E»، مساء الاثنين، «في ناس مضايقة جدًا من الـ7% اللي أبطلوا أصواتهم، رغم إن الرئيس كسبان بنسبة 97%، ويقدر يخش بيهم طب كاليفورنيا»، متسائلًا: «عايزينه يكسب بإيه أكتر من كدة؟».



وتوجه بحديثه للغاضبين من نسبة الأصوات الباطلة: «ما تسيبوا الناس تتنفس، طبيعي يكون في ناس مع الرئيس وناس ضده، إيه العيب في كدة؟، انتوا مش عايزين حد يقول حاجة؟»، على حد تعبيره.



وأضاف «أنا شخصيًا وأي حد في العالم بيعتبر الرئيس رئيسًا بفوزه بنسبة 50%+1»، متابعًا: «لو السيسي كان كسب بنسبة 60% كنت هبقى سعيد جدًا».



وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي، مساء الاثنين، فوز عبد الفتاح السيسي، بولاية ثانية، بعد حصوله على 21835387 صوتًا من إجمالي الأصوات الصحيحة بنسبة 97.08%، مقابل حصول موسى مصطفى موسى على 656534 صوتًا بنسبة 2.92%.



وبلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات داخل وخارج مصر 24254152 ناخبًا، بنسبة مشاركة وصلت إلى 41.05%، ووصل عدد الأصوات الصحيحة 22491921 صوتًا بنسبة 92.73% من إجمالي عدد الأصوات، بينما وصل عدد الأصوات الباطلة 1762231 صوتًا بنسبة 7.27%.



