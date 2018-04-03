«دعم مصر»: يجب حل مشكلة الفراغ السياسي لضمان التداول السلمي للسلطة

هنأ المهندس محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، الشعب المصري بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، قائلًا إن الشعب نجح في التصدي للإرهاب وآمن بالتعديل والإصلاح في مقابل مصلحة الوطن، ووقف في وجه الإرهاب والمؤامرات الخارجية.



وأضاف «السويدي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساءdmc »، المذاع عبر فضائية «dmc»، مع الإعلامية إيمان الحصري، أمس الاثنين، أن الفترة المقبلة تتطلب التركيز على انتشار الصناعات وتحسن وضع الاقتصاد المصري؛ ليصل أثره للمواطن البسيط، موضحًا أنه يجب تنفيذ المشروعات التنموية والعمل على حل مشكلة الفراغ السياسي؛ لضمان التداول السلمي للسلطة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.



وأوضح أن التعديل الوزاري ليس من اختصاص مجلس النواب بل رئيس الجمهورية، متابعًا أنه في حالة طرح الرئيس حكومة جديدة وصوَّت البرلمان عليها بالرفض، يُكلف المجلس بتشكيل أخرى جديدة.



وذكر أن دور مجلس النواب تقديم مقترحات ومناقشة تعديلات التشريعات؛ لتحقيق عملية الإصلاح ومراقبة الحكومة على تنفيذ القرارات، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء في الفترة الماضية من أغلب التحديات التي تواجه الدولة، ويجب استكمال المسيرة من خلال التشريعات التي تنظم الحياة الاجتماعية والإدارية.



وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي، مساء أمس الاثنين، فوز عبد الفتاح السيسي، بولاية ثانية، بعد حصوله على 21835387 صوتًا من إجمالي الأصوات الصحيحة بنسبة 97.08%، مقابل حصول موسى مصطفى موسى على 656534 صوتًا بنسبة 2.92%.



وبلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات داخل وخارج مصر 24254152 ناخبًا، بنسبة مشاركة وصلت إلى 41.05%، ووصل عدد الأصوات الصحيحة 22491921 صوتًا بنسبة 92.73% من إجمالي عدد الأصوات، بينما وصل عدد الأصوات الباطلة 1762231 صوتًا بنسبة 7.27%.



