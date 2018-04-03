عماد أديب: فارق التوقيت بين مصر والدول الديمقراطية «100 عام سياسية»

قال الإعلامي عماد الدين أديب، إن هناك فارق توقيت بين مصر والدول الديمقراطية قدره 100 عام سياسية، متابعًا أن البعض تحدث عن تزوير الانتخابات الرئاسية التي انتهت بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة ولاية ثانية، رغم أن هناك مليون و700 ألف مواطن أبطلوا أصواتهم.



وأوضح «أديب»، خلال لقائه ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مع الإعلامية لميس الحديدي، أمس الاثنين، أنه لو كان هناك تزويرًا لما كان هناك أصوات باطلة، مستطردًا: «صحيح أن هناك من خرجوا من ساحة تأييد النظام لكن في المقابل هناك من دخلوا، وكثيرًا من الفئات التي أيدت هي التي امتدت إليها يد النظام بالرعاية أو من لهم ضحايا سقطوا في مواجهات الإرهاب، وهذه هي حركة المجتمع».



وذكر أن الأرقام التي أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، حصول «السيسي» عليها تؤكد أنه ما زال يحتفظ بالشعبية رغم اتخاذه إجراءات إصلاحية صعبة ورغم أن هذه الانتخابات أجريت في حالة طوارئ وحرب مع الإرهاب، فضلًا عن غياب المنافسة القوية، معقبًا: «تيار جماعة الإخوان والنظامين القطري، والتركي الذي يرعى التنظيم الدولي للجماعة هو وقوى أخرى تابعة للغرب، جميعهم هُزموا بفوز السيسي بفترة رئاسة ثانية وبمشاركة المواطنين في الاقتراع».



وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي، مساء أمس الاثنين، فوز عبد الفتاح السيسي، بولاية ثانية، بعد حصوله على 21835387 صوتًا من إجمالي الأصوات الصحيحة بنسبة 97.08%، مقابل حصول موسى مصطفى موسى على 656534 صوتًا بنسبة 2.92%.



وبلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات داخل وخارج مصر 24254152 ناخبًا، بنسبة مشاركة وصلت إلى 41.05%، ووصل عدد الأصوات الصحيحة 22491921 صوتًا بنسبة 92.73% من إجمالي عدد الأصوات، بينما وصل عدد الأصوات الباطلة 1762231 صوتًا بنسبة 7.27%.