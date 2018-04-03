الزمالك يستعد للمقاصة بفوز معنوي على الكهرباء

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ودياً على فريق الكهرباء 2 – 1 في اطار استعدادات الفريق الأبيض لمباراة القادمة في بطولة الدوري أمام مصر المقاصة.
ويواجه الزمالك نظيره المقاصة يوم الأحد المقبل ضمن مؤجلات الجولة 28 من مسابقة الدورى الممتاز.
وسجل هدفي الزمالك بشباك فريق الكهرباء كل من محمد إبراهيم وهاني رشدي وللفريق الضيف سجل شريف رضا.
جدير بالذكر أن الزمالك كان تلقي خسارة قاسية أمس الأثنين أمام الإسماعيلي بنتيجة 3 – 1، ليفقد فرصه في إنهاء بطولة الدوري في مركز الوصافة لصالح الدراويش الذي أصبح ينفرد بهذا المركز بفارق 5 نقاط كاملة.