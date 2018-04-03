الزمالك يستعد للمقاصة بفوز معنوي على الكهرباء

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ودياً على فريق الكهرباء 2 – 1 في اطار استعدادات الفريق الأبيض لمباراة القادمة في بطولة الدوري أمام مصر المقاصة.

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ودياً على فريق الكهرباء 2 – 1 في اطار استعدادات الفريق الأبيض لمباراة القادمة في بطولة الدوري أمام مصر المقاصة.

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ودياً على فريق الكهرباء 2 – 1 في اطار استعدادات الفريق الأبيض لمباراة القادمة في بطولة الدوري أمام مصر المقاصة.

ويواجه الزمالك نظيره المقاصة يوم الأحد المقبل ضمن مؤجلات الجولة 28 من مسابقة الدورى الممتاز.

ويواجه الزمالك نظيره المقاصة يوم الأحد المقبل ضمن مؤجلات الجولة 28 من مسابقة الدورى الممتاز.

ويواجه الزمالك نظيره المقاصة يوم الأحد المقبل ضمن مؤجلات الجولة 28 من مسابقة الدورى الممتاز.