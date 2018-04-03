عروض إضافية للصوت والضوء في أعياد الربيع وعيد القيامة المجيد

تقيم شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، تنشيطا للسياحة الداخلية وبمناسبة أعياد الربيع وأعياد الإخوة المسيحيين، عروضا إضافية باللغة العربية في مناطقها الخمسة (الهرم - أبو سمبل -الكرنك - إدفو - فيلة) على أن تكون في منطقة الهرم وفيلة، الساعة 9 مساء يومي الأحد والإثنين الموافق 8-9 أبريل الجاري، وفي منطقة الكرنك يوم الإثنين الساعة 6 مساء، أما منطقتي أبو سمبل وإدفو تقام العروض الإضافية، بها بناء على الحجز المسبق.

وصرح سامح سعد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، في بيان صحفي اليوم، بأن الشركة حريصة دائما على مشاركة المصريين والعرب أعيادهم ومناسباتهم، لذا يتم تقديم عروض إضافية وتخفيضات للمجموعات؛ تشجيعا للسياحة الداخلية والعربية التي تنعش حركة السياحة بوجه عام، كما يأتي هذا في إطار المسئولية المجتمعية التي تقع على عاتق الشركة ونشر الوعي الثقافي والسياحي بأهمية الحضارة المصرية القديمة لدى المصري قبل السائح.

جدير بالذكر أن الصوت والضوء قدم عروضا إضافية وتخفيضات في إجازات نصف العام، وحقق خلالها أعدادا كبيرة في استقبال الزائرين المصريين والعرب للعروض.