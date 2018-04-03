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«عبد العال»: تحية للشعب المصري لتجديده الثقة في «السيسي»

رانيا ربيع
نشر فى : الثلاثاء 3 أبريل 2018 - 9:37 م | آخر تحديث : الثلاثاء 3 أبريل 2018 - 9:37 م

رحب علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بالوفد العراقي برئاسة نظيره سليم الجابوري، مؤكدًا أن مصر والعراق قوتان أساسيتان تربطهما علاقات سياسية واجتماعية.

جاء ذلك خلال حفل الاستقبال الذي نظمه ائتلاف «دعم مصر»، بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة، بحضور عدد من رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب.

وأشاد «عبدالعال» بالمرحلة الحالية التي تعيشها مصر عقب تجديد الثقة في الرئيس عبدالفتاح السيسي لولاية رئاسية جديدة من قبل الشعب المصري، قائلا: «أوجه باسمي واسمكم تحية وتقدير للشعب المصري لموقفه الصامد والآبي بما يؤكد قوة إرادته في الاصطفاف أمام اللجان الانتخابية واختيار السيسي رئيسًا لولاية رئاسية جديدة».


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