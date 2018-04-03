آلاف المواطنين بالإسكندرية يحتفلون بفوز السيسي في انتخابات الرئاسة

توافد آلاف المواطنين في الإسكندرية، مساء الإثنين، على ميادين «الورديان، والقائد إبراهيم بمحطة الرمل، وفيكتور عمانويل بسموحة، الساعة، ومحمد نجيب بسيدي بشر»؛ للمشاركة في احتفالات حملة «كلنا معاك من أجل مصر»، لفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي، في انتخابات الرئاسة.

ففي مسجد القائد إبراهيم، رفع المحتفلون صورًا للسيسي، وأعلام مصر، مرددين هتافات «تحيا مصر، الجيش والشرطة والشعب أيد واحدة، لا للإرهاب».

بالإضافة إلى ترديدهم الأناشيد والأغاني الوطنية منها «قالوا أيه»، و«تسلم الأيادي» عبر مكبرات الصوت وشاشات العرض؛ تعبيرًا عن فرحتهم بفوز الرئيس السيسي، في الانتخابات.

فيما قامت شرطة الإسكندرية بتأمين الاحتفالات، في الميادين الـ5 بالتزامن، حيث دفعت بتشكيلات أمنية لتمشيط أماكن تجمع المُحتفلين، إلى جانب نشر دوريات متحركة لتجوب شوارع الثغر الرئيسية على مدار وقت الاحتفالات.