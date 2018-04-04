تقرير فلسطيني: إسرائيل اعتقلت نحو 300 فلسطيني في 2017 بسبب فيسبوك

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قال تقرير فلسطيني، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل اعتقلت نحو 300 فلسطينيا من الضفة الغربية وشرق القدس في العام 2017 بسبب منشورات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وذكر تقرير «هاشتاج فلسطين» السنوي حول النشاط الرقمي الفلسطيني للعام 2017 الصادر عن «المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي»، أن إسرائيل وجهت لهؤلاء المعتقلين اتهامات في المحاكم المدنية والعسكرية الإسرائيلية بـ«التحريض على العنف والإرهاب».

وأضاف التقرير «أصبح ضبط إسرائيل للمحتوى الرقمي الفلسطيني في وسائل التواصل الاجتماعي حجة لاعتقالات وانتهاكات لحقوق الفلسطينيين، ويستخدم تجميع هذه البيانات لقمع الفلسطينيين».

وأوضح أن شركات تكنولوجية مثل «فيسبوك» و«تويتر» و«يوتيوب» تسمح لإسرائيل بأن تراقب المحتوى الفلسطيني وتمارس اعتقالاتها بموجب ذلك.

واتهم التقرير بأن «وحدة السايبر الإسرائيلية في شركة فيسبوك قبلت 85% من طلبات الحكومة الإسرائيلية لإزالة مضامين قد تكون مؤذية أو خطيرة» خلال العام 2017.

وذكر أن عام 2017 شهد «تكثيفا لاحتلال إسرائيل الحيز الرقمي الفلسطيني، بعشرات الصفحات العسكرية والمخابراتية وبرمجيات المراقبة الجماعية ومنظمة الشرطة التنبؤية».

وبحسب الإحصائيات الصادرة عن التقرير، فإن أكثر من ثلاث مليون و18 ألف شخصا من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة يستخدمون شبكة الإنترنت.