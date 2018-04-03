غيب الموت الطبيب والكاتب المصري الكبير أحمد خالد توفيق، مساء أمس الإثنين، رحل من كان يردد دومًا: «أنا يا رفاق أخشى الموت كثيرًا.. ولست من هؤلاء المدعين الذين يرددون في فخر بطولي.. نحن لا نهاب الموت.. كيف لا أهاب الموت وأنا غير مستعد لمواجهة خالقي.. إن من لا يخشى الموت هو أحمق أو واهن الإيمان».



وفي السطور التالية نستعرض بعض الكتابات التي خطها قبل رحيله:



• ما أهون الموت حين يكون خبرًا في مجلة أو سطرًا في حكم محكمة



• ثلاثة يكسبون من فكرة الفرار من الموت؛ الطبيب يكسب من الأمل في الفرار، مندوب التأمين يكسب من اليأس من الفرار، والحانوتي يكسب من فشل الفرار



•‏ في النهاية أنت تتجه إلى النهر المظلم.. النهر الذي عبره كثيرون من قبلك ولم يعودوا.. سوف تعبر إلى الجانب الآخر وسوف ينساك الجميع



•‏‎ الذين يهددون بالرحيل يريدون فقط أن يُطلب منهم البقاء.. أن يشعروا أن وجودهم مرغوب به.. الذين يريدون الرحيل حقا يرحلون دون تهديد



• أن تتوقع أن يعاملك العالم برفق لأنك إنسان طيب، أشبه بأن تتوقع ألا يلتهمك الأسد لأنك نباتي لا تأكل اللحوم



• الحل الوحيد للمشاكل النفسية هو: لا تكن عاطلاً، لا تكن وحيدًا



• كل الأشياء السيئة تحدث في نفس الوقت، في نفس اليوم، في نفس الساعة



• لو كان بوسع المرء أن يغرس خنجرًا في مخه ليقتطع الجزء الذي يحمل ذكريات معينة، لغدت الحياة جنة



• هناك جريمة شنعاء تستأهل أعنف العذاب في هذا العالم، وهي جريمة أن تكون مختلفًا



• الاكتئاب مرض لعين، والأدهى أنه يتطلب قدرا كبيرا من الذكاء والحساسية لدى المريض كي يصاب به



• أريد أن أجمع قدرًا من المال يكفي لعلاج الأمراض التي أصابتني أثناء جمعه



• ما ينتهي ببطء لا يعود بسرعة.. لا يعود أبدًا



• الثقة بالنفس كلام فارغ.. سوف يدهشك كم الأشياء التي لا تعرفها أو لا تجيدها.. المهم أن تثق بقدرتك على أن تكون أفضل.



• الدرس الذي تعلمته من هذا الموقف هو: لا تصارح الآخرين بعيوبهم إلى أن يكتشفوها هم



• تعريف التفاؤل؟.. إذا قال القائد لجنوده إن العملية خطرة وإنه يتوقع أن يموت 99 من مائة منهم، فإن التفاؤل يجعل كل واحد ينظر لرفاقه دامعًا ويقول لنفسه: يحزنني فقد الرفاق



• الرضا كوب من الماء الصافي.. يمكن لأي شيء أن يفسد



• العلم الحديث هو الحقيقة المخيبة للآمال.. في حين كان العلم القديم هو الخيال الممتع.. إنه لشىء محزن أن يعرف المرء أن النحاس لا يتحول لذهب لكنها الحقيقة المُحبطة



• أشد أنواع الفشل؛ حين يقترب المرء من النجاح فيجد من سبقه بخطوة



• البطولة ليست مقصورة على ذوي العضلات وذوات الفتنة.. الحلم مكفول للجميع



• لكي تكون كاتبًا ساخرًا يجب أن تملك القدرة على السخرية من نفسك أولاً..كل من لا يملكون هذه القدرة سخريتهم سمجة لزجة كريهة