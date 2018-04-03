هنأ الكاتب الصحفي، عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة «الشروق»، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بفوزه بفترة ولاية ثانية، قائلًا: «نبارك للرئيس على فوزه بالانتخابات الرئاسية».



وأشاد «حسين»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مع الإعلامية لميس الحديدي، أمس الاثنين، بقول الرئيس السيسي، في خطابه أمس، إن مصر تسع الجميع، قائلًا: «إنها عبارة هامة للغاية، وتعد دعوة للتآلف والتقارب والتوافق، وأتمنى أن يتم تطبيقها».



وأضاف: «يجب على الدولة أن تستوعب معسكر 30 يونيو، وتحرص على وجود آفاق وأصوات مختلفة، نظرًا أن ذلك يعد في صالح مصر والحكومة قبل أن يكون لصالح المجتمع»، متابعًا: «إذا ما قاله الرئيس في خطابه أمس وهو بالغ الأهمية، ويثلج الصدر، تحقق، ستحدث انفراجة في وقت قريب، وسيكون هناك آفاق كبيرة جدًا اقتصاديًا واجتماعيًا».



وأعرب عن أمنياته بأن يلتقي الرئيس السيسي مع رؤوس القوى السياسية المختلفة، التي تؤمن بالقانون والدستور والدولة المدنية، كأول عمل يقوم به بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية، موضحًا أن ذلك سيبعث رسالة بأنه لا يضيق بالآراء وأنه يتقبلها جميعًا طالما لا تتضمن العمل العنيف، كما قال خلال لقائه في الفيلم التسجيلي «شعب ورئيس 2018».



وأنهى حديثه، قائلًا: «إن البلد تحتاج إلى رسالة طمأنة سياسيًا واقتصاديًا».



وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي، مساء أمس الاثنين، فوز عبد الفتاح السيسي، بولاية ثانية، بعد حصوله على 21835387 صوتًا من إجمالي الأصوات الصحيحة بنسبة 97.08%، مقابل حصول موسى مصطفى موسى على 656534 صوتًا بنسبة 2.92%.



وبلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات داخل وخارج مصر 24254152 ناخبًا، بنسبة مشاركة وصلت إلى 41.05%، ووصل عدد الأصوات الصحيحة 22491921 صوتًا بنسبة 92.73% من إجمالي عدد الأصوات، بينما وصل عدد الأصوات الباطلة 1762231 صوتًا بنسبة 7.27%.



