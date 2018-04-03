جامعة طنطا تحتفل بفوز الرئيس السيسي

نظمت جامعة طنطا، مساء الإثنين، احتفالية كبرى بمناسبة فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة، بمشاركة أعضاء هيئة التدريس وعدد كبير من طلاب الجامعة.



وقال رئيس جامعة طنطا، د. مجدي عبد الرؤوف سبع، إن نتيجة الانتخابات تعكس روح الاصطفاف الوطني حول القيادة السياسية، لاستكمال مسيرة التنمية.



جاء الاحتفال على هامش اللقاء التعريفي لمبادرة «شباب مصر»، التي أقيمت بالمطعم المركزي بالمدينة الجامعية، بسبرباي، تحت رعاية رئيس الجامعة، وبحضور د. أحمد عبد السلام شكل، وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، المنسق العام للمبادرة، ود. لولا عبد الوهاب، منسق المبادرة بكلية التمريض، ود. منى عبد الحميد، منسق المبادرة بكلية الصيدلة.