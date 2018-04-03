شيع المئات بعد ظهر اليوم الثلاثاء، جثمان الأديب الطبيب أحمد خالد توفيق، من مسجد السلام بمنطقة قحافة بطنطا، مسقط رأسه، بحضور عدد من الأدباء والمثقفين الجنازة، كما حضر الدكتور عاصم غلاب، مدير مستشفى سرطان الأطفال، والأديب جابر سركيس، وكيل وزارة الثقافة بالغربية.

وأكد الأديب مصطفى منصور، رئيس نادي الأدب بطنطا سابقا، أن أحمد خالد توفيق، يعتبر أول كاتب عربي في مجال أدب الرعب والأشهر في مجال أدب الشباب والفانتازيا والخيال العلمي.

وكان الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، أرسل برقية عزاء، جاء فيها:

«يتقدم الدكتور مجدي عبد الرؤوف سبع، رئيس جامعة طنطا، والسادة نواب الجامعة، والعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، بخالص التعازي في وفاة الدكتور أحمد خالد توفيق، الأستاذ بقسم طب المناطق الحارة والحميات بكلية الطب جامعة طنطا، والذي وافته المنية مساء أمس بمستشفى عين شمس التخصصي، داعين المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وإنا لله وإنا إليه راجعون».