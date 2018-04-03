كوكا مهدد بالخروج من قائمة المنتخب في مونديال روسيا

يبحث الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، إستبعاد أحمد حسن كوكا مهاجم سبورتنج براجا البرتغالي من معسكر الفراعنة المقبل لشهر مايو ويونيو، في اطار الاستعدادات للمشاركة في نهائيات كأس العالم روسيا 2018.

ويدرس كوبر عدم إستدعاء كوكا لمعسكر المنتخب المقبل بداعي ضعف المستوي الذي قدمه اللاعب في معسكر الفراعنة بسويسرا خلال مباراة البرتغال والتي كانت أنتهت لصالح بطل أوروبا بنتيجة 2 – 1.

في المقابل أشاد الجهاز الفني للمنتخب بالمردود الإيجابي الذي قدمه مروان محسن مهاجم الأهلي في مسعكر سويسرا، وهو ما يعني بقاء اللاعب ضمن حسابات كوبر للتواجد في قائمة الفراعنة للمونديال.

ويخوض منتخب مصر في المسعكر المقبل مباراة ودية دولية أمام منتخب الكويت، قبل مواجهة منتخب كولومبيا في إيطاليا مطلع شهر يونيو، قبل مواجهة بلجيكا يوم 6 يونيو وبعدها التوجه إلى مدينة جروزنى الروسية استعدادًا لخوض منافسات المونديال.

جدير بالذكر أن قرعة نهائيات كأس العالم 2018 كانت أوقعت منتخب مصر في المجموعة الأولي بجانب منتخبات الأوروجواي والسعودية وروسيا البلد المضيف.