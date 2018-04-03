ارتفاع إيرادات «بتروجيت» إلى 23 مليار جنيه العام الماضي

حققت شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية «بتروجت»، زيادة في الإيرادات في العام الماضي 2017 بنسبة 91% مقارنة بعام 2016، وبلغت 23 مليار جنيه، وفقا للمهندس وليد لطفي، رئيس الشركة، خلال اجتماع الجمعية العامة برئاسة وزير البترول، طارق الملا.

وقال «لطفي»، في بيان من الوزارة اليوم، إن الشركة نفذت عددا من المشروعات البترولية الكبرى والقومية، بلغ عددها 80 مشروعا في 2017، مشيرا إلى أنه يتم حاليا تنفيذ مشروعات أخرى جديدة داخل مصر، ومواصلة تنفيذ مشروعات بترولية خارج البلاد، وهو ما ساهم في تحقيق حجم تعاقدات غير مسبوقة داخل وخارج مصر.

وأضاف «لطفي»، أن بتروجت نفذت عددا من المشروعات في مجال إنتاج الغاز، وتطوير البنية الأساسية، ومعامل التكرير، مثل الإنتاج المبكر من حقل ظهر للغاز الطبيعى ببورسعيد، وحقول غازات غرب الدلتا بالإسكندرية للإنتاج من حقلي «تورس» و«ليبرا»، والمرحلة الأولى من تطوير معمل تكرير ميدور بالإسكندرية، ومستودعات تداول وتخزين البوتاجاز في سوهاج، وإنشاء خط نقل الغاز من دهشور إلى العاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب مشروعات تطوير وحدتي استخلاص الفينول وإنتاج البوتاجاز في العامرية بالإسكندرية، وإذابة الأملاح بمعمل القاهرة لتكرير البترول، وتصنيع منصة الأمل البحرية، ومنصتين للشركة العامة للبترول بيارد التصنيع البحري بمنطقة جبل الزيت.

وساهمت الشركة، أيضا، في تنفيذ عدد من المشروعات القومية، تشمل أنفاق قناة السويس بالإسماعيلية، وإنشاء رصيف بحري بميناء شرق بورسعيد، إلى جانب ازدواج طريق (قنا - سوهاج) في إطار المشروع القومى للطرق، وجاري حالياً استكمال تنفيذ المراحل التالية من حقول إنتاج الغاز في البحر المتوسط، ومشروع أنفاق القناة ومجمع الأسمدة الفوسفاتية بالسخنة.

وأشار رئيس الشركة إلى مواصلة تنفيذ عدة مشروعات خارج مصر في عدد من الدول العربية، وتشمل محطة فصل غازات حقل سيبا بالعراق، وإنشاء 26 مستودعاً للتخزين بالكويت، ومحطة المعالجة المركزية لحقل تيميون بالجزائر، بالإضافة إلى مشروع إنشاء خط غاز الدقم بسلطنة عمان. وأوضح أنه تم إنشاء ورش تصنيع جديدة وتطوير أسطول المعدات لتنفيذ المشروعات الكبرى.